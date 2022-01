Migliora la qualità dell'aria, polveri fini ridotte della metà in dieci anni

La qualità dell’aria di Rimini continua a migliorare, con una riduzione di oltre il 50% negli ultimi dieci anni degli sforamenti dei livelli limite di PM10 (polveri sottili). Nel 2011, infatti, furono 72, mentre nel 2021 le giornate di superamento del valore limite del PM10 sono state 36. La città è molto vicina al raggiungimento del limite massimo imposto dalle norme nazionali che fissano a 35 la soglia di giornate di sforamento da non superare. Buoni anche i dati sul biossido di azoto, elemento che più rapidamente risponde alle variazioni delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, con valori medi in linea con quelli dello scorso anno. L'assessora all'Ambiente Anna Montini ha dichiarato: “Il dato è incoraggiante. A Rimini abbiamo respirato un’aria migliore, conseguenza di condizioni climatiche e strutturali favorevoli che si intrecciano alle politiche ambientali avviate negli ultimi anni, con un’attenzione alla rigenerazione urbana in chiave ambientalmente sostenibile e alla promozione della mobilità alternativa all’auto". Ha poi confermato di voler proseguire sulla strada degli investimenti e delle campagne di sensibilizzazione legati al settore ambientale.