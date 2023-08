Migranti: 324 arrivati a Pantelleria In 150 stanno per essere portati a Trapani

A Pantelleria in questo momento ci sono 324 migranti arrivati in questi giorni con diversi sbarchi anche sull'isola del Mediterraneo. In queste ore 150 stanno partendo dal porto dell'isola verso il centro di accoglienza di Trapani.

