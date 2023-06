Migranti catturano nave al largo di Napoli, tutti catturati

Una nave cargo turca in rotta dal porto di Topcular, in Turchia, e diretta in Francia a Sete è stata oggetto di un tentativo di sequestro da parte di alcuni clandestini che hanno attaccato con coltelli l'equipaggio tentando di sequestrare anche loro. Gli uomini della Brigata San Marco sono intervenuti sulla nave calandosi da due elicotteri della Marina all'altezza di Ischia. Ora gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori anche per capire le loro reali intenzioni e valutare eventuali legami col terrorismo.

Gli immigrati a bordo, 15 persone, 13 uomini e due donne, sono stati tutti rintracciati. Rispondendo alle domande dei finanzieri e degli agenti della Squadra mobile di Napoli, che si stanno avvalendo di un interprete, hanno riferito di essere di nazionalità siriana, afgana e irachena. Gli investigatori sono ora al lavoro per capire chi di loro abbia preso parte al dirottamento. Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli (pm Enrica Parascandolo) e sono a 360 gradi: si tratta di identificare le persone coinvolte, stabilire quali fossero le loro reali intenzioni, l'esistenza di eventuali collegamenti con frange terroristiche. Sarà poi necessario ricostruire nel dettaglio l'accaduto, a cominciare dal luogo in cui è avvenuto il dirottamento perché ciò determinerà la competenza territoriale degli inquirenti.



A bordo della nave turca di cui è stato tentato il dirottamento gli investigatori hanno trovato due coltelli e un taglierino: potrebbe trattarsi, è l'ipotesi al vaglio, delle armi utilizzate per minacciare l'equipaggio. Il Gico della Guardia di finanza e la Squadra mobile di Napoli sono riusciti a scoprire dove gli immigrati si erano nascosti grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della nave.

"I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti ed ai finanzieri, che hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. - scrive il Ministro della Difesa Guido Crosetto - Ognuno per la sua parte. Bravi!"