Migranti, Don Luigi Ciotti a Rtv: "Basta muri, l'Europa lavori a politiche di inclusione"

"Non è possibile che la nostra civiltà viva un'emorragia di umanità rispetto alla sofferenza di migliaia di persone": ad affermarlo è Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell'associazione Libera sul fenomeno migratorio, nei giorni in cui gli sbarchi si intensificano in Italia. Don Ciotti è stato ospite della giornata introduttiva, il 15 marzo, del XIX Congresso nazionale della Cgil a Rimini. "Preoccupante - prosegue - vedere che, sulla Terra, sono aumentate le costruzioni dei muri, anche in Europa. Non è possibile tutto questo". L'Europa, per il presidente di Libera, "dovrebbe adottare politiche di inclusione per accogliere le persone più deboli e più fragili". Dopo le parole della premier Giorgia Meloni sul cercare gli scafisti ovunque si trovino, Don Ciotti invita a spostare la visuale. Esorta a colpire soprattutto le organizzazioni criminali che operano "a livelli più alti".

Nel video l'intervista a Don Luigi Ciotti (presidente dell'associazione Libera)

