Migranti, 'fruttuosa' telefonata tra Meloni e Von Der Leyen.

Al termine di una giornata dedicata dalla premier Meloni ai temi del prossimo Consiglio europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen riferisce in un tweet di una "fruttuosa telefonata" sulle migrazioni in cui si è affermata la "necessità di sostenere i partner nordafricani, di prevenire le partenze irregolari e le perdite di vite umane in mare". In precedenza la premier al Senato aveva difeso le strategie del governo sulla questione e sulle armi a Kiev, definendo una 'menzogna' che il costo incida su tasse o pensioni.





Good phone call with PM @GiorgiaMeloni on migration ahead of #EUCO



We need to keep acting in a fast and coordinated way. This is how we achieved solid progress so far.



We discussed the need to support North African partners, prevent irregular departure and loss of life at sea.

