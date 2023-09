MEDITERRANEO Migranti, la Germania replica alle accuse di Crosetto: "Salvare persone in mare è un dovere" "Mi sarei aspettato aiuto, ma la risposta è stata quasi esclusivamente il finanziamento alle Ong", ribatte Crosetto

Migranti, la Germania replica alle accuse di Crosetto: "Salvare persone in mare è un dovere".

Nuove reazioni politiche internazionali sul dossier migranti, con le dichiarazioni di Berlino rivolte all'Italia. "Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale": ad affermarlo, all'Ansa, è un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco, commentando l'intervista in cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva definito "molto grave" il fatto che la Germania finanzi le Ong. "Come le guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana - prosegue il portavoce del Ministero - anche i soccorritori civili nel Mediterraneo centrale svolgono un compito di salvataggio con le loro imbarcazioni".

Non si è fatta attendere la replica di Crosetto. "Mi sarei aspettato - risponde - aiuto e solidarietà in un momento di difficoltà, come abbiamo l'abitudine di fare noi italiani con tutte le nazioni, quando sono in difficoltà. A noi italiani viene naturale. Per quanto riguarda il tema specifico, mi sono limitato a sottolineare, in un'intervista, che, invece, la loro risposta è stata quasi esclusivamente quella di aiutare e finanziare alcune Ong tedesche e non". Berlino, prosegue il ministro, "potrebbe aiutare a costruire quello che chiamiamo 'piano Mattei' per l'Africa, a combattere seriamente i criminali che trafficano in esseri umani e dare una mano alle istituzioni e i corpi, militari e civili, della Repubblica italiana".



