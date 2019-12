Migranti: la nave Alan Kurdi approda a Pozzallo, a bordo 32 persone tra cui donne e bambini

E' approdata nel porto di Pozzallo la nave Alan Kurdi della ong Sea Eye. A bordo 32 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Al momento, le operazioni di sbarco non sono ancora cominciate, in attesa dei controlli medici, ma sulle banchine la macchina dell'accoglienza è già pronta. Tra i 32 migranti, 10 sono minori, alcuni molto piccoli. Cinque le donne, di cui una incinta. Ieri il Viminale ha assunto la decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro, in considerazione del fatto che sulla nave ci fossero persone in condizioni di vulnerabilità. Su richiesta dell'Italia, la Commissione europea ha avviato la procedura per il ricollocamento dei migranti.