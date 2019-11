Migranti: naufragio barcone a un miglio di Lampedusa

Una barca con a bordo alcune decine di migranti ha fatto naufragio a un miglio dall'Isola dei Conigli, davanti alla costa di Lampedusa.

Le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno tratto in salvo fino ad ora 143 migranti. Il naufragio è avvenuto a circa un miglio dalla costa, tra la spiaggia dell'isola dei conigli e Cala Galera. Da terra stanno operando anche carabinieri e uomini della Guardia di Finanza. Attualmente, le persone recuperate sono giunte in porto a Lampedusa. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, non sono stati avvistati corpi privi di vita.



