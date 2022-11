Migranti: nuovi sbarchi a Lampedusa, la Ocean Viking domani al porto di Tolone Il ministro dell'Interno francese Ge'rad Darmanin, invita 'tutti i partecipanti al meccanismo di ricollocamento europeo a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia

È un neonato di 20 giorni l'ultima vittima del mare, partito dalla Costa d'Avorio con la mamma di 19 anni. Il suo cadavere è stato trovato su un barchino soccorso dalla Capitaneria di porto al largo di Lampedusa: a bordo 36 persone, fra cui 9 donne e 2 minori. Decesso per ipotermia – dicono i medici – per un piccolo che già soffriva di problemi respiratori. Commenta il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: “Quanto avvenuto testimonia che le traversate andranno interrotte al più presto” - dice. Rilanciando un piano per il Nord Africa e la collaborazione con quei Paesi, sostenendoli nel loro sviluppo economico”.

Ma gli sbarchi non si fermano: oltre 200 migranti quelli arrivati sull'isola dopo la mezzanotte; ieri altri 522 profughi. Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, scrive al Governo per chiedere un incontro urgente: "E' un bollettino di guerra – dice - e mi preoccupa come stia diventando una quotidianità, nell'indifferenza dell'Europa”.

La Ocean Viking naviga intanto verso nord; è in prossimità della Corsica, dopo essere ripartita due giorni fa dalle acque territoriali italiane con 234 migranti, a 20 giorni dal primo soccorso della nave di Sos Mediterranee. Proprio questa mattina avviata da Parigi l'evacuazione sanitaria in mare per tre migranti e un accompagnatore.

E mentre Marie Le Pen chiede di “rifiutare di essere complici dei trafficanti”, la Francia ha deciso: la nave sarà accolta domani a Tolone e un terzo dei passeggeri sarà ricollocato in suolo francese. Lo annuncia il ministro dell'Interno Ge'rad Darmanin, denunciando la 'scelta incomprensibile' di Roma vietare lo sbarco nei porti italiani e invita 'tutti i partecipanti al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, in particolare la Germania', a sospendere l'accoglienza dei profughi attualmente in Italia. Questo, mentre annuncia la decisione di Parigi di sospendere 'con effetto immediato' l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia e aggiunge: “ci saranno gravi conseguenze per le nostre relazioni”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: