Migranti: Ocean Viking a Ravenna. Ha 17 giorni il più giovane sulla nave

Ha toccato la banchina del porto di Ravenna la nave della ong SOS Mediterranée Ocean Viking con a bordo 113 migranti, accolta dal grido "Welcome to Italy" di alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans. Ad attenderli, una imponente macchina organizzativa coordinata dal prefetto Castrese De Rosa. I migranti saranno visitati, rifocillati, identificati e infine portati alle destinazioni finali previste dal piano di riparto regionale. Ha 17 giorni il più giovane dei passeggeri. Sono tre i neonati salvati, 34 i minori non accompagnati su 113 persone.

A Porto Corsini tutto è pronto: sono allestiti i diversi presidi riscaldati che accoglieranno i migranti. Due tende del 118 per eventuali casi gravi, tre ambulatori di visita normale e due aree di attesa separate, una per i casi Covid e una per quelli non Covid. Oltre alle tende di presidio medico si trovano aree per il supporto sociale, operatori e clown della Croce Rossa per i tanti minori in arrivo. Un primo controllo sanitario verrà comunque effettuato a bordo nave da tre medici della sanità marittima.



Nella notte è stato appeso nell'area portuale di Ravenna, in zona terminal, uno striscione con la scritta "porti chiusi per città sicure" in concomitanza con l'arrivo della nave. A rivendicare il gesto in una nota, allegando una foto, è stato il Movimento Nazionale Romagna - La Rete dei Patrioti. "Governo che cambia, cattive frequentazioni (europee) che perdurano", si legge nella nota in riferimento alla ong della nave. "Il nuovo decreto firmato Governo Meloni non risolve il problema" in quanto "gli sbarchi continuano e le nuove sanzioni per le ong che disobbediscono alle linee guida, non servono praticamente a nulla".