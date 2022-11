POLITICA Migranti: Salvini, 'sono viaggi organizzati, vanno stroncati' 'Chi è a bordo paga 3mila dollari'. Ue a Italia: 'agevolare sbarco migranti'

Migranti: Salvini, 'sono viaggi organizzati, vanno stroncati'.

"Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini parlando dei migranti.

La Commissione Europea, attraverso una portavoce, ribadisce che vi è il "dovere morale e legale di salvare le persone in mare, in base alle leggi internazionali" e ha salutato con favore lo sbarco di ieri dei migranti in Italia. Alla domanda se sia in linea con le leggi e le linee guida della Commissione autorizzare uno sbarco 'selettivo', la portavoce ha sottolineato che in base alle leggi internazionali "bisogna minimizzare il tempo che le persone passano in mare". "Ogni caso è diverso - ha evidenziato - ma incoraggiamo tutte le autorità a collaborare in modo da agevolare lo sbarco".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: