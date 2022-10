Migranti: sbarcano in 55 a Lampedusa, già arrivati in 211 Metsola, non si torni all'Europa non solidale

Migranti: sbarcano in 55 a Lampedusa, già arrivati in 211.

Sono 55 i migranti, fra cui 9 donne e un minore, che sono stati soccorsi dalle motovedette Cp 267 e Cp324 della Guardia costiera nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gommone sul quale viaggiavano i primi 22, partito da Sfax alle 5 di ieri, è stato lasciato alla deriva e i migranti - originari di Senegal, Guinea, Nepal ed Eritrea - dopo il trasbordo sono stati portati a molo Favarolo. Gli altri 33 erano su un gommone di 6 metri che ha perso il motore durante la traversata ed è affondato. Sono 211, a partire dalla scorsa notte, i migranti fino ad ora arrivati con 6 diverse imbarcazioni, ma le motovedette stanno effettuando altri soccorsi e abbordaggi. All'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante il trasferimento di 120 ospiti, ci sono al momento 807 migranti.

"Per molti anni noi abbiamo dimenticato coloro che prendono una barca sono persone. Nel 2023 commemoriamo la tragedia di Lampedusa del 2013, il mio appello sarà di non tornare alla situazione del 2013 quando l'Ue non ha mostrato solidarietà e non ha guardato la vita come una cosa così preziosa". Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. Ha poi spiegato che giovedì con la premier Giorgia Meloni parlerà anche del dossier migranti.

