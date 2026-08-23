Migranti, Zuppi al Meeting: "Fare sistema e trovare una risposta europea comune"

Il tema dei migranti è strettamente d'attualità dopo la crisi di Ceuta e i quasi quotidiani decessi registrati nel Mediterraneo. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha celebrato la messa in fiera e partecipato a un panel sui testimoni del cristianesimo: in quest'occasione, rispondendo alle domande dei cronisti, ha affrontato il tema dalla sua prospettiva: "Salvare tutti - afferma - non significa che entrino tutti. E' un modo di vederla banale e polarizzazione. Bisogna salvare tutti e poi bisogna trovare i modi, i criteri, la regolarizzazione, la legalizzazione: tu combatti l'illegalità con la legalità. Si tratta di fare un sistema o di migliorarlo e di scegliere davvero un sistema che guardi al futuro".

"Non è soltanto più figli più futuro - continua Zuppi -, anche più accoglienza più futuro. Bisogna sempre trovare una risposta che sia europea. Di una Europa solidale e unita come deve essere, così com'è nata l'Europa. Come ci ha ripetuto ieri Papa Leone, combattendo e trattando tutti con quel realismo della misericordia, per cui non ci sono nemici ma ci sono fratelli e sorelle".





Nel video l'intervista al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei







