Milano: continuano proteste e scontri. Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi

Dalle proteste studentesche alla guerriglia urbana. A Milano cresce la tensione dopo due giorni di manifestazioni contro le scelte politico-economiche del governo, scontri e saccheggi nel centro cittadino. La situazione è degenerata e decine di giovani sono entrati in azione contro le forze dell’ordine e preso di mira diverse attività commerciali. Il bilancio parla di 14 agenti feriti e 32 persone arrestate, tra cui 23 minorenni, mentre 174 persone sono state trattenute in base al fermo preventivo. La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per cinque maggiorenni, accusati di aver partecipato alle violenze.

Negli atti, i magistrati descrivono azioni distruttive di rara violenza e una significativa capacità criminale. Intanto, cresce la paura di nuovi disordini: nel quadrilatero della moda diversi negozi di lusso hanno abbassato le serrande per precauzione. Il sindaco Giuseppe Sala, in visita alle attività danneggiate insieme al presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, parla di scene inaccettabili e ingiustificabili.

A Palazzo Chigi, vertice sulla sicurezza convocato dalla premier Meloni con ministri e vertici delle forze dell’ordine. Il Governo studia una stretta, con l’ipotesi di un decreto legge già nei prossimi giorni. «Lo Stato darà una risposta ferma», trapela dall’incontro. La Lega invoca inoltre pene più severe contro i saccheggi. Ma il Movimento 17 ottobre annuncia che le mobilitazioni proseguiranno ogni sabato, promettendo nuove proteste contro le politiche dell’esecutivo. Le proteste degli studenti continuano in tutta Italia, con nuove occupazioni di scuole a Torino e Roma.











