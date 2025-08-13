TEMPERATURE ESTREME Milano e Roma più calde di Algeri, Tunisi e Rabat: oggi record di bollini rossi in 16 città L'Italia supera il Nordafrica e continua a boccheggiare sotto la spinta dell'Anticiclone

Giornata rovente ieri in Italia, con temperature percepite fino a 45 gradi a Genova e Firenze. Milano e Roma hanno segnato valori superiori a quelli di Algeri, Tunisi e Rabat, superando il Nordafrica. L’anticiclone proveniente dal Sahara continua a espandersi verso la Francia e il Centro-Nord italiano, mentre la “bolla di calore” raggiunge anche l’Inghilterra. In Spagna e Portogallo è emergenza per caldo e incendi, con roghi anche in Albania e sull’isola greca di Zante, dove in alcune aree sono state disposte evacuazioni di abitazioni e hotel.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi, mercoledì 13 agosto, sono 16 le città da bollino rosso su 27 monitorate: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino per tre giorni consecutivi, insieme a Milano, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo.

Proprio per il caldo eccezionale, l’udienza generale di Papa Francesco di oggi sarà spostata al coperto, nell’Aula Paolo VI.



