Milano Marittima: bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel

Tragedia nel pomeriggio di sabato 18 luglio a Milano Marittima, nel Ravennate. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel per circostanze al vaglio degli inquirenti. Nonostante l'intervento degli operatori del 118, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino.

Solo ieri anche un'altra bambina, Alice Ferrari di 11 anni, è morta dopo essere rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante, dove si trovava in vacanza con la famiglia.







