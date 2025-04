“Milano Marittima città dello sport”, De Pascale: “Scelta strategica”

Milano Marittima polo sportivo a livello internazionale. Serata evento al Palace, c'è la firma della lettera d'intenti tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale; il Sindaco di Cervia, Mattia Missiroli; il Presidente del CONI, Andrea Dondi; della Federazione Gioco Calcio, Gabriele Gravina; della Lega nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, dell'Associazione Cultura e Sport, Bruno Molea. Cuore del progetto “Milano Marittima Città dello Sport” è la creazione di un centro federale FIGC , punto di riferimento per il nord-est, in un'area immersa nel verde, quasi 700 ettari, tra la pineta e il mare. Pratica sportiva, educazione motoria, formazione, eventi, nella potenzialità di intercettare flussi turistici nuovi, tutto l'anno, in un territorio simbolo del turismo balnerare, allargandone la vocazione.

“È forse la palestra a cielo aperto più lunga del mondo – dice Stefano Bonaccini, europarlamentare PD - però c'è bisogno di investire. Lo sport può diventare un elemento sempre più di attrattività turistica, con gli eventi sportivi, con le infrastrutture sportive e permettendo anche a chi non è un campione o un atleta professionista di poter però trovare con la sua famiglia o per se stesso, quando va in vacanze, il modo di muoversi. Quindi questo può diventare un asset sempre più importante anche per la Riviera”.

“Stiamo parlando di una delle più grandi protagoniste dell'offerta turistica della nostra Riviera – aggiunge il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Complessivamente, la Riviera romagnola è un unicum a livello internazionale come numeri sul turismo balneare, ma negli anni ha saputo creare moltissime offerte che hanno arricchito il nostro patrimonio. Qui abbiamo un distretto ricettivo di grande eccellenza. Questa scelta strategica del Comune di Cervia di puntare ancora di più sul turismo sportivo ha radici molto profonde. Qui sono nati gli sport da spiaggia, qui si è fatta la scelta strategica ormai quasi 50 anni fa di realizzare uno dei principali golf club del Paese. C'è un'impiantistica sportiva di grande livello. Questa scelta di un accordo strutturale con la Federazione, con il mondo del calcio, per portare qui eventi, manifestazioni, formazioni e attività tecniche è molto molto importante e dà prestigio e opportunità a tutta la Riviera”.

Nel video, le interviste a Stefano Bonaccini, europarlamentare PD e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale