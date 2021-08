Milano: palazzo di 15 piani distrutto da un incendio

Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto sono accorse numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze. L'incendio, iniziato ieri sera attorno alle 17.45 e ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Fra i residenti del palazzo c'è anche Mahmood, vincitore di Sanremo 2019.



L'incendio rimane ancora "in fase di spegnimento" secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco. Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ieri ha escluso vittime mentre sarà compito ora della magistratura stabilire le cause delle fiamme che sembra siano partite dalla facciata, composta, secondo i residenti, da materiale ignifugo.

