Milano: rogo nella notte in una casa di riposo, 6 morti e 81 feriti

Sono cinque donne e un uomo le vittime dell'incendio scoppiato intorno all'1:20 nella residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano. Due delle donne sono morte carbonizzate, mentre a causa delle esalazioni di fumo sono decedute tre donne e un uomo. Sono in corso le operazioni dei Vigili del fuoco, che al momento escludono una possibile matrice dolosa del rogo. Sul posto sono intervenute undici ambulanze. Tre dei ricoverati son in condizioni gravissime, altri 40 sono stati soccorsi con sintomi di un'intossicazione ma non grave. E' chiusa al traffico e transennata via dei Cinquecento, la strada nella periferia sud di Milano dove si trova la residenza. Sono numerosi i mezzi dei Vigili del fuoco sul posto, presente anche la Polizia scientifica.