TRAGEDIA Milano: rogo nella notte in una casa di riposo, 6 morti e 81 feriti

E' scaturito da un letto, il punto in cui sono maggiormente visibili i danni, l'incendio che la notte scorsa ha causato sei morti nella casa dei riposo di via dei Cinquecento a Milano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Fra le vittime dell'incendio della notte scorsa alla Casa dei coniugi di via dei Cinquecento a Milano, in zona Corvetto, ci sono Nadia Rossi, di 69 anni, e Laura Blasek, di 86, che si trovavano nella camera 605 della struttura, l'unica interessata direttamente dalle fiamme. Gli altri morti sono Mikhail Duci, 73 anni, Anna Garzia, 85, Loredana Labate, 84, e Paola Castoldi, 75, che si trovavano nelle stanze accanto, saturate dal fumo. Una delle vittime non aveva familiari, i parenti delle altre cinque sono stati subito avvisati. Il Comune per questo ha mandato anche uno psicologo. Quattro degli 81 anziani rimasti intossicati nell'incendio della Rsa Casa dei coniugi in via dei Cinquecento a Milano sono stati ricoverati all'ospedale Policlinico. Due di questi, tra cui uno trasportato in codice rosso, al momento si trovano intubati. Gli altri, in condizioni meno gravi, stanno invece effettuando alcuni controlli.

Sul posto sono intervenute undici ambulanze e diversi mezzi dei Vigili del Fuoco.

