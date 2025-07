INCHIESTA Milano, terremoto nell’urbanistica cittadina: chiesti gli arresti domiciliari per l’assessore Tancredi e l’imprenditore Catella Tra gli indagati ci sarebbe anche il Sindaco Beppe Sala

Maxi inchiesta nella gestione urbanistica del Comune di Milano. La Procura ha chiesto l’arresto domiciliare per Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana, e per Manfredi Catella, fondatore della nota società immobiliare Coima, con l'accusa di corruzione, falso e induzione indebita. Tra gli indagati, come riportano questa mattina diversi quotidiani, ci sarebbe anche il Sindaco Beppe Sala.

Secondo gli inquirenti, al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di concessione facilitata dei permessi edilizi, che avrebbe favorito specifici progetti immobiliari, presentati formalmente come ristrutturazioni per ottenere autorizzazioni accelerate. Tra questi, i complessi residenziali Porta Naviglio Grande, Milano City Village, Palazzo Naviglio e Park Towers. Nel mirino anche membri della Commissione Paesaggio, come il presidente Giuseppe Marinoni, l’architetto Alessandro Scandurra, e Andrea Bezziccheri della società Bluestone. Tutti sarebbero coinvolti in una rete di scambi di favore e abusi, con l’obiettivo di accelerare le pratiche urbanistiche di interesse.



