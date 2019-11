Mimetizza richiamo acustico vietato, denunciato cacciatore

Ha cercato di mimetizzare, all'interno di un terreno agricolo al confine tra Bellaria e San Mauro Pascoli, un appostamento fisso, contenente un richiamo acustico per attirare volatili. Protagonista della vicenda un cacciatore di San Mauro Pascoli, denunciato dai Carabinieri Forestali di Rimini con l'accusa di esercizio dell'attività venatoria con mezzi non consentiti. Scoperto il richiamo durante un controllo del territorio i Carabinieri Forestali hanno individuato il cacciatore in flagranza di reato contestandogli il reato e sequestrando la sua arma, munizionamento e lo stesso richiamo acustico. A due mesi dall'inizio della stagione venatoria i Carabinieri Forestali di Rimini hanno effettuato 316 verifiche, controllato 206 cacciatori e 26 veicoli, contestando 14 illeciti amministrativi per un totale di 2.161 euro di sanzioni comminate.