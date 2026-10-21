Minacce di violenza e stupri nelle chat: paura anche in Romagna, vigilanza rafforzata a Rimini e Riccione

La paura corre sui social, rimbalza nelle chat WhatsApp degli studenti, raggiunge i telefoni dei genitori e arriva fino alle scuole della Romagna. Messaggi vocali, screenshot e comunicazioni inoltrate a catena che annunciano aggressioni, devastazioni, incendi e perfino violenze sessuali ai danni delle studentesse stanno alimentando un clima di forte preoccupazione anche in Romagna. Un fenomeno che nelle ultime ore ha interessato numerose città italiane, da Milano a Roma, da Bologna a Ravenna, fino a Forlì, Cesena, Imola e Rimini, dove le forze dell'ordine hanno predisposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nei pressi degli istituti scolastici. Allo stesso tempo sono in corso verifiche per distinguere le minacce effettive dalle notizie infondate e dai messaggi diffusi per provocare allarme.

A intervenire direttamente sulla situazione riminese è stato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "In queste ore - ha scritto sui propri canali social - stanno circolando screenshot e messaggi vocali virali nelle chat studentesche di tutte le città d'Italia che preannunciano prossime violenze e disordini nei pressi degli istituti scolastici. La situazione condivisa nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica è monitorata attentamente da giorni dalle Forze dell'Ordine di Rimini che comunque hanno predisposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio intorno alle scuole del nostro territorio", ha aggiunto Sadegholvaad.

Nel Riminese l'attenzione si concentra soprattutto sugli ingressi e sulle uscite degli studenti. La Questura di Rimini ha disposto servizi con pattuglie e personale in borghese, mentre Squadra mobile, Digos e Polizia postale sono impegnate nelle verifiche sui contenuti diffusi online. Al momento, tuttavia, non sarebbero emersi riscontri concreti sull'esistenza dei gruppi organizzati o dei piani di aggressione descritti nei messaggi. Le misure di vigilanza hanno dunque carattere preventivo e mirano anche a rassicurare studenti, insegnanti e famiglie.

Iniziative analoghe sono state assunte a Riccione, con il Comune che annuncia come già operativo "un potenziamento immediato dei servizi di pattugliamento e sorveglianza da parte delle forze dell’ordine negli spazi adiacenti a tutte le scuole del comune, garantendo un presidio attento e costante per prevenire qualsiasi criticità".



Tra i contenuti che stanno circolando sui social figurano screenshot di presunte conversazioni WhatsApp nelle quali si parla di gruppi composti da centinaia di persone, di possibili assalti alle scuole e di aggressioni indiscriminate. Alcuni messaggi evocano anche violenze sessuali di gruppo contro ragazze incontrate per strada. In uno degli avvertimenti diffusi online si invitano esplicitamente le persone a non uscire di casa se non accompagnate. Si tratta, però, di affermazioni non verificate, la cui diffusione indiscriminata rischia di amplificare il panico e di trasformare minacce ancora prive di riscontri in una percezione di pericolo imminente.

Allarme a Forlì

A Forlì l'allarme è cresciuto dopo la diffusione di messaggi che preannunciano manifestazioni giovanili non autorizzate e possibili disordini, anche in vista di sabato 24 ottobre. Già nella mattinata di martedì le forze dell'ordine sono intervenute in alcuni punti nevralgici della città, nei pressi degli istituti superiori e delle fermate degli autobus maggiormente frequentate dagli studenti, per garantire il regolare accesso alle scuole.

Nella città mercuriale una quindicenne è stata denunciata per istigazione a delinquere in relazione a un messaggio vocale diventato virale nelle chat, nel quale si auspicava che Forlì "non deve più esistere". Nei messaggi comparsi online si fa riferimento anche a possibili danneggiamenti e incursioni nei negozi. Parallelamente sono stati diffusi volantini che invitano a una mobilitazione per sabato, dalle 15 a mezzanotte, e altri annunci relativi a iniziative della cosiddetta Generation Z tra il 24 e il 30 ottobre.

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha annunciato la convocazione per giovedì 22 ottobre di un confronto istituzionale sulla sicurezza per valutare, insieme alle autorità competenti e alle forze dell'ordine, eventuali ulteriori misure. "Speriamo che siano più che altro parole – ha commentato il primo cittadino – e che alla fine il tutto risulti molto più ridimensionato del clamore suscitato, ma visto quanto già accaduto e la facilità con cui in simili frangenti si innescano dinamiche emulative, l'attenzione resta al massimo". Dall'amministrazione comunale arriva comunque un invito a non cedere all'allarmismo. "È un allarme che si sta verificando in tante città. Non sottovalutiamo il fenomeno e faremo tutto il necessario per garantire la sicurezza", ha assicurato l'assessore alla Sicurezza Luca Bartolini.

Cesena, il monito del sindaco



A Cesena il sindaco Enzo Lattuca, presidente dell'Unione delle Province d'Italia, richiama invece la necessità di distinguere il diritto dei giovani a manifestare dalle violenze e dalle minacce che stanno accompagnando alcune mobilitazioni. "Ascoltiamo la rabbia e ci sforziamo di capirne le ragioni, ma non accettiamo che diventi un'occasione per distruggere, per fare caos, perché anche la rabbia più comprensibile non può mai sfociare nella violenza", ha dichiarato.

Lattuca sottolinea anche il ruolo delle istituzioni nel prevenire gli scontri e favorire il dialogo. "Tutti noi impegnati a gestire la cosa pubblica in questi casi siamo, o dovremmo essere, una pacifica forza di interposizione. Non vogliamo né i sanpietrini sui poliziotti, non possiamo immaginare che la soluzione siano i manganelli sui ragazzini". Poi aggiunge: "Per questo credo che noi Presidenti di Provincia e Sindaci dobbiamo metterci a disposizione di tutte le istituzioni, a partire da quelle dello Stato centrale. E forse dovremmo andarci tutti nelle scuole a parlare dell'articolo 17 della Costituzione".

Sul fronte delle minacce veicolate attraverso i social, Lattuca invita a mantenere alta l'attenzione senza alimentare il panico. "La nostra collaborazione e comunicazione con le forze dell'ordine è costante e reciproca. Lavoriamo in sinergia, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno, per non sottovalutare potenziali minacce ma anche per non cadere in spirali di paura incontrollata e immotivata", ha sottolineato.

Segnalazioni anche a Ravenna e Imola



Situazioni analoghe vengono segnalate anche a Ravenna, dove la circolazione di messaggi violenti ha provocato numerose assenze nelle scuole superiori. Il sindaco Alessandro Barattoni e la presidente della Provincia Valentina Palli hanno incontrato i dirigenti scolastici, mentre è stato attivato un coordinamento con Prefettura e Questura per monitorare la situazione e contrastare i falsi allarmi. Anche a Imola messaggi minacciosi hanno suscitato preoccupazione tra studenti e famiglie, ma le istituzioni scolastiche e il Comune hanno rassicurato sull'assenza, allo stato, di elementi concreti di pericolo.

A intervenire sul fenomeno è stato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che ha espresso preoccupazione per gli episodi di violenza e per il rischio di emulazione. "In questi giorni molti dei sindaci mi stanno girando chat che arrivano dagli educatori di strada, sono veramente molto preoccupato per quello che sta succedendo perché dietro a queste manifestazioni si stanno nascondendo dei fenomeni di vandalismo, di violenza, che sono ingiustificabili e che non hanno nessuna matrice di tipo politico, sociale", ha affermato. De Pascale ha inoltre invitato a non attribuire a un'intera generazione le responsabilità di gruppi circoscritti di giovani.

Al di là delle minacce contenute negli screenshot e negli audio diventati virali, la paura è già arrivata nelle case e nelle aule di numerose città romagnole. E adesso sono soprattutto studenti e famiglie ad attendere rassicurazioni e riscontri concreti.