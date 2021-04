VIOLENZA Minacce e violenze alla convivente: domiciliari per un 31enne della Val Marecchia

Minacce e violenze alla convivente: domiciliari per un 31enne della Val Marecchia.

Arresti domiciliari per un 31enne dell'Alta Val Mareccchia denunciato dalla ex compagna per maltrattamenti. La donna, una 30enne, si è rivolta ai Carabinieri per mettere fine ad una situazione che durava già da diversi mesi. Il convivente metteva infatti in atto comportamenti vessatori e condotte violente, che sono culminate nelle percosse: situazione che l’ha convinta ad abbandonare l’abitazione ed a trovare riparo da alcuni familiari, trovando anche il coraggio di denunciare il convivente. Per il 31enne sono allora scattati i provvedimenti di allontanamento dalla casa in cui convivevano e divieto di avvicinamento. Ma l'uomo non ha resistito e si è fatto trovare a transitare continuamente nei pressi dell'abitazione e ha inondato di messaggi la ex che è così tornata dalla forze dell'ordine. Il Gip del Tribunale di Rimini ha così disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

