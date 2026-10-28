Minaccia di gettarsi sotto un treno dopo aver assunto psicofarmaci: salvato dalla Polizia Locale

Aveva assunto, secondo quanto da lui stesso riferito, una massiccia quantità di psicofarmaci e minacciava di gettarsi sotto un treno. A evitare che la situazione potesse trasformarsi in tragedia è stato il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale dell'Unione Valmarecchia, che sono riusciti a tranquillizzare un uomo di 30 anni e ad affidarlo alle cure dei sanitari. L'allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 27 ottobre, intorno alle 17, quando alcuni cittadini, preoccupati per il comportamento dell'uomo, hanno contattato il numero unico di emergenza 112.

Il trentenne si trovava nei pressi dei binari della stazione ferroviaria di Santarcangelo, seduto su una panchina, con diverse confezioni di psicofarmaci ai piedi. Continuava a manifestare l'intenzione di togliersi la vita, sostenendo di aver ingerito i medicinali in quantità elevate. Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa ha immediatamente attivato la Polizia Locale dell'Unione Valmarecchia. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, si sono trovati di fronte a una persona in evidente stato di alterazione e in una condizione di particolare fragilità. Con calma e attraverso il dialogo, i poliziotti sono riusciti ad avvicinare il 30enne, instaurando un contatto e convincendolo progressivamente ad abbandonare i suoi propositi. Un intervento delicato, durante il quale gli agenti hanno mantenuto il controllo della situazione fino all'arrivo dei soccorsi.

Una volta scongiurato il pericolo immediato, l'uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Dopo le prime valutazioni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, dove è arrivato con un codice di media gravità.













