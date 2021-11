RIMINI Minaccia di morte moglie e figlio, divieto di avvicinamento per 53enne Indagato per atti persecutori, l'uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare personale. Disposta dal Gip del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani

Minaccia di morte moglie e figlio, divieto di avvicinamento per 53enne.

"Non ti ammazzo solo perché sei la madre dei miei figli. Se lo dici a nostro figlio uccido tutti e due". Minacce continue, percosse e vessazioni che un 53enne albanese ha riservato quasi quotidianamente all'ex moglie, colpevole a suo dire di aver cercato una vita migliore lontano da lui. Indagato per atti persecutori, l'uomo è stato raggiunto dalla misura cautelare personale di divieto di avvicinamento alla residenza e ai luoghi frequentati dall'ex moglie, disposto dal Gip del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani hanno infatti evidenziato come la donna nel 2020 per fuggire dalle minacce di morte dell'ex marito era stata costretta a passare diversi mesi all'estero prima di tornare a Rimini e riprendere una vita normale.

Nonostante il divorzio però, l'uomo non si rassegnava tanto che una sera si era introdotto in casa dell'ex moglie da una finestra e l'aveva minacciata con un coltello. Nel caso in cui, il 53enne dovesse contravvenire al divieto di avvicinamento all'ex moglie, scatterebbe l'arresto. Nella giornata internazionale contro la violenza di genere, questa mattina presso il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri è stata inaugurata "una stanza tutto per sé", un luogo dove le donne vittima di violenza potranno sentirsi al sicuro e trovare il coraggio di denunciare. E' la terza "stanza arancione" in provincia di Rimini, le altre sono a Cattolica e Novafeltria e sono frutto di un progetto del Soroptmist International che ha lo scopo di sostenere la donna nel momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell'Ordine. Sono ad oggi 150 le stanze arancioni in tutta Italia.

