CRONACA Minaccia gli addetti alla vigilanza con un coltello, arrestato dalla Polizia a Rimini L’individuo è risultato avere numerosi precedenti di polizia. Oggi il processo per direttissima

Momenti di tensione ieri in Viale Vespucci, a Rimini, dove la Polizia di Stato è intervenuta per placare un uomo in evidente stato di agitazione che, armato di coltello, ha minacciato un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale.

Secondo quanto riferito dalla Questura, tutto ha avuto inizio quando l’addetto alla vigilanza ha notato l’uomo comportarsi in modo sospetto e, avvicinandosi, è stato aggredito verbalmente. Il soggetto lo accusava di seguirlo e, con toni minacciosi, lo ha avvertito che, se non avesse smesso, gli avrebbe messo le mani addosso. Dopo essere uscito momentaneamente dal centro commerciale, l’uomo vi ha fatto ritorno impugnando un coltello a serramanico, pronunciando frasi minacciose nei confronti del vigilante come: “oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro”.

La situazione ha richiesto l'intervento della Polizia, che ha disarmato e bloccato l’uomo con non poca difficoltà. Condotto in Questura per l’identificazione e la fotosegnalazione, l’individuo è risultato avere numerosi precedenti di polizia, tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di stupefacenti, ricettazione e un foglio di via emesso dal Comune di Milano. Alla luce dei fatti, l’uomo – di origine straniera – è stato arrestato per porto abusivo di armi e indagato per minacce aggravate. È stato disposto per lui il rito direttissimo nella mattinata di oggi, 23 luglio.

