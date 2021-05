Minaccia i familiari con un coltello, arrestato a Rimini

Ha minacciato i familiari con un coltello da macellaio, insultando, spintonando e minacciando di morte la sorella. È successo a Rimini, dove la Polizia ha arrestato per maltrattamenti un 39enne. A dare l'allarme è stata la stessa ragazza. Quando la volante è arrivata nella casa, ha trovato fuori dal cancello la madre e la figlia, entrambe spaventate. Il padre nel frattempo era riuscito a disarmare il figlio, che ha anche danneggiato una finestra nel corso della colluttazione. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per altri episodi, è stato portato in carcere in attesa della convalida.