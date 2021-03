Minaccia i passanti con un coltello da cucina: arrestato 45enne dalla Polizia di Stato a Rimini

Arrestato ieri a Rimini un uomo di 45 anni, originario di Potenza, che minacciava di morte i tassisti davanti alla stazione brandendo un grosso coltello da cucina. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno tentato inutilmente di calmarlo, ma che sono stati colpiti con pugni e calci. Bloccato, il 45enne è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, dove sono emersi numerosi precedenti legati in particolare alla detenzione di stupefacenti e la resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato dunque per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, minacce gravi, danneggiamento aggravato e sanzionato per l'inosservanza alle vigenti normative anti Covid.