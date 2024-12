FORLÌ Minaccia la madre e si oppone ai carabinieri, pregiudicato arrestato L'uomo si trova in carcere a Forlì in attesa dell'udienza di convalida

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti contro familiari o conviventi. Protagonista la scorsa serata a Forlì un 40enne, pregiudicato, finito in manette a seguito dell'intervento dei carabinieri. I militari, dopo una richiesta di intervento pervenuta al 112, si sono recati presso l'abitazione di un'anziana signora che aveva riferito di essere stata minacciata da suo figlio. All'arrivo della pattuglia, l'uomo, che nel frattempo si era allontanato, è stato subito rintracciato, ma si è opposto con un atteggiamento aggressivo e minaccioso per impedire l'identificazione.

Dopo averlo bloccato e riportato la situazione alla normalità, il 40enne è stato accompagnato in caserma, dove ha continuato nel suo atteggiamento minaccioso e violento, senza provocare lesioni ai militari che sono riusciti a contenerlo. L'uomo si trova in carcere a Forlì in attesa dell'udienza di convalida.

