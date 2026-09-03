Minaccia un commerciante e tenta di aggredire i Carabinieri: arrestato 27enne

Momenti di tensione sul lungomare di Rimini, dove un 27enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver prima infastidito e intimidito il responsabile di un’attività commerciale e poi tentato di aggredire i militari intervenuti per identificarlo. L’episodio è avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale della zona.

A far scattare l’intervento è stata una chiamata al numero di emergenza 112, con la quale veniva segnalata la presenza di un uomo che stava arrecando disturbo e avrebbe assunto comportamenti intimidatori nei confronti del commerciante. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, che hanno individuato il giovane, un 27enne di origine marocchina e senza fissa dimora, e avviato le procedure per identificarlo e sottoporlo a controllo. Secondo quanto riferito dall’Arma, il 27enne si sarebbe però opposto agli accertamenti assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. Avrebbe rivolto loro espressioni offensive e avrebbe anche tentato di aggredirli.

I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo senza che nessuno rimanesse ferito. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente dichiarato in arresto con le ipotesi di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.







