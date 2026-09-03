Minaccia un commerciante e tenta di aggredire i Carabinieri: arrestato 27enne
L’intervento sul lungomare dopo una chiamata al 112. L’uomo si sarebbe opposto all’identificazione assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari
Momenti di tensione sul lungomare di Rimini, dove un 27enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver prima infastidito e intimidito il responsabile di un’attività commerciale e poi tentato di aggredire i militari intervenuti per identificarlo. L’episodio è avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale della zona.
A far scattare l’intervento è stata una chiamata al numero di emergenza 112, con la quale veniva segnalata la presenza di un uomo che stava arrecando disturbo e avrebbe assunto comportamenti intimidatori nei confronti del commerciante. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, che hanno individuato il giovane, un 27enne di origine marocchina e senza fissa dimora, e avviato le procedure per identificarlo e sottoporlo a controllo. Secondo quanto riferito dall’Arma, il 27enne si sarebbe però opposto agli accertamenti assumendo un atteggiamento aggressivo nei confronti dei militari. Avrebbe rivolto loro espressioni offensive e avrebbe anche tentato di aggredirli.
I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo senza che nessuno rimanesse ferito. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente dichiarato in arresto con le ipotesi di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.
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