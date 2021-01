Minacciano studenti durante lezione DAD, denunciati due 17enni

Lo scherzo è costato a caro a due 17enni, residenti in Valmarecchia. I fatti risalgono a dicembre, quindi in piena pandemia con le scuole superiori in DAD, quando, durante una video lezione, al professore è giunta un richiesta di accesso da un account denominato “Google Assistent”. Credendo si trattasse di una verifica del sistema, il docente ha dato il consenso all'ingresso ma il soggetto ha azionato un audio dal contenuto volgare e minaccioso, dove in uno dei passaggi veniva proferita la frase “Vi ammazzerò tutti”. Il professore ha così subito bloccato l'accesso. Il Dirigente scolastico, informato dell'accaduto, ha poi riferito quanto accaduto ai Carabinieri di Novafeltria che, dopo vari accertamenti, hanno acquisito tutte le prove a carico di due diciassettenni, di cui uno studente della scuola che – si è scoperto - aveva fornito le credenziali all'amico. Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere del reato di “accesso abusivo ad un sistema telematico”.