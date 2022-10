RIMINI Mini contro ambulanza nella notte a Rimini [Fotogallery] Sul posto è intervenuta un altro mezzo del 118 per prestare soccorso

Mini contro ambulanza nella notte a Rimini [Fotogallery].

Scontro tra una Mini ed un'ambulanza nella notte a Rimini, in zona Valturio. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il mezzo del 118 stesse viaggiando in direzione mare monte per far rientro alla base ( Istituto Valloni) dopo aver prestato soccorso, quando una donna a bordo di una Mini, sembra dopo un sorpasso, non è riuscita ad evitare l'impatto con la parte sinistra del mezzo di soccorso. Il botto è stato violento e c'è stato molto spavento.

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale che, per competenza, dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa per il recupero del mezzo.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: