Minimarket vende merce scaduta, sequestrata dalla Polizia di Stato

I controlli della Polizia Amministrativa della Questura di Rimini, sono scattati ieri sera, in un Minimarket di viale Vespucci, gestito da un cittadino bengalese. Esposti e in vendita, così come all'interno dei frigoriferi, i militari hanno scoperto prodotti erano scaduti da oltre un mese: snacks, bottiglie di birra, cioccolata e lattine di bevande varie, alcuni da oltre un anno.

Tutta la merce scaduta – per un totale di 59 pezzi di confezioni di alimenti e bevande - è stata posta sotto sequestro amministrativo, il commerciante multato per 10.000 euro.