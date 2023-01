UNIVERSITÀ Ministero al lavoro su superamento numero chiuso a Medicina La commissione dovrà fornire proposte al ministro entro la primavera.

Una commissione appena istituita dal ministro dell'Università Annamaria Bernini è al lavoro per studiare la modifica dell'accesso programmato alla facoltà di Medicina. La conferma arriva dal ministero e la ministra ne ha parlato oggi in una lettera al Corriere della Sera. La commissione dovrà fornire proposte al ministro entro la primavera. Intanto quest'anno l'accesso avverrà con il nuovo Tolc come previsto dalla riforma dell'ex ministro Cristina Messa.

