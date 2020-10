CORONAVIRUS Ministero degli Esteri agli italiani: "Evitate viaggi all'estero" A Rimini 106 casi in più: il sindaco Gnassi sospende le attività in presenza del liceo classico Giulio Cesare

La Farnesina raccomanda agli italiani di evitare viaggi all'estero, se non per ragioni strettamente necessarie, visto l'aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa e nel mondo. Non si escludono infatti ulteriori restrizioni agli spostamenti che complicherebbero i rientri poi in Italia. Sulle nuove misure del Dpcm in vigore da oggi, il presidente Conte riferirà in Parlamento giovedì.

E mentre il consulente del ministero della Salute Ricciardi mostra scetticismo sulla loro validità, dicendo che non serviranno a contenere la curva, il virologo Crisanti invece le promuove: “Provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown”, lo ha definito. Intanto uno studio condotto dall'Università Cattolica di Roma rivela che oltre 5 milioni di italiani, pari a quasi il 10% della popolazione, potrebbe già aver avuto il Sars-CoV-2, dunque molti di più rispetto alle stime ufficiali. Con quasi 37.200 tamponi in meno rispetto a ieri (124.686) come sempre il lunedì si abbassano i numeri del contagio, oggi 17.012, oltre 4.200 meno di 24 ore fa. 14.443 i nuovi positivi, -4.616, 141 i morti, 13 in più, 1.284 sono in terapia intensiva, 76 in più, quasi mille più di ieri i ricoverati con sintomi, 12.997 (+991). In Emilia Romagna i nuovi positivi sono 1.146, di cui 668 asintomatici, su oltre 12mila tamponi. 3 i decessi; 106 i casi in più, di cui 55 con sintomi, a Rimini, dove poi il sindaco Gnassi ha sospeso l'attività didattica in presenza in tutte le classi del liceo classico Giulio Cesare, fino al 5 novembre. In Germania la cancelliera Merkel, parlando al direttivo della Cdu che ha rinviato il congresso per pandemia, ha dichiarato che nel Paese la situazione “è altamente drammatica”. In Francia, che ieri ha registrato oltre 50mila casi, secondo il presidente del Comitato scientifico francese si starebbe andando “verso i 100.000 casi al giorno”.



