Ministero della Salute: "Vaccino AstraZeneca fino ai 65enni, efficacia superiore alle stime precedenti"

Il ministero della Salute ha emanato la circolare che innalza da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino AstraZeneca; decisione presa dopo il parere della commissione dell'Agenzia italiana del farmaco, e arriva “da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate”. Intanto però le varianti del virus impazzano: in Lombardia istituite “zone arancioni rafforzate” in tutta la provincia di Brescia, dove Bertolaso parla senza mezzi termini di “terza ondata” e in otto comuni del Bergamasco e del Cremonese. Nel Lazio zona rossa in un comune della Ciociaria, ma poi una scuola media a Roma ha chiuso fino a data da destinarsi dopo la scoperta di un caso di variante brasiliana del Covid.









Domani il ministro della Salute Speranza illustrerà alla Camera le nuove misure per il contrasto al coronavirus, con Salvini che ha incontrato il presidente Draghi per parlare di riaperture, soprattutto per i ristoranti la sera. Su oltre 300mila tamponi (303.850) è di oltre 13mila l'incremento sui casi odierni (13.314). Tutti in aumento gli indicatori ospedalieri, 28 in più le terapie intensive (2.146), 140 gli altri ricoveri (18.295), 356 i decessi, oltre 80 più di ieri (96.348). In Emilia-Romagna l'ultimo monitoraggio in ambito scolastico parla di oltre 2.700 (2.786) casi di contagio nel periodo 7-21 febbraio fra bambini e studenti dai servizi 0-3 anni fino alle superiori, e di 329 fra docenti e personale scolastico. Da ieri al via le prenotazioni ai vaccini anti-Covid per tutto il personale scolastico - docente e non. Sono oltre 1500 i nuovi positivi (1.588), su oltre 35mila tamponi (35.010, incidenza del 4,5%). Ancora in aumento terapie intensive (196, +2) e ricoverati ordinari (2.043, +29), 25 i decessi, 2 nel riminese (una donna di 80 anni e un uomo di 70), dove i casi in più sono 97 (48 sintomatici).

La Commissione europea infine ha richiamato sei Stati membri a tornare ad un approccio coordinato sulla libertà di movimento delle persone e delle merci. I viaggi insomma, possono sì essere scoraggiati, ma non vietati. Sul divieto di ingresso e uscita, sono andati troppo oltre. I sei Paesi sono Germania, Belgio, Ungheria, Finlandia, Danimarca e Svezia, che ora dovranno rispondere alla lettera.