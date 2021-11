CIRCOLARE Ministero Salute, al via booster per vaccinati all'estero

Il monitoraggio settimanale della Cabina di regia sull'andamento del Covid in Italia evidenzia che tutte le Regioni e le Province autonome risultano classificate a rischio moderato.

Intanto il Ministero della Salute, sentito il parere di Aifa, Consiglio Superiore di Sanità e Cts, ha dato il via libera, tramite una circolare (vedi allegato), alla dose di richiamo - o “booster” - con un vaccino a m-RNA (Pfizer e Moderna) per i vaccinati con dosi non riconosciute da Ema, come Sputnik e Sinovac, a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dalla seconda dose. Se sono passati 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, occorrerà invece ripeterlo con un vaccino riconosciuto Ema. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente.

Circolare vaccini non Ema

