POLITICA ITALIANA Ministro Giorgetti difende la manovra e annuncia modifiche al testo La corrispondenza di Antonello De Fortuna

Arriva di buon'ora al Senato il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti per l'audizione davanti alle commissioni bilancio riunite di Camera e Senato. Difesa d'ufficio della manovra, definita “austera, ma espansiva per i redditi medio-bassi”. Giorgetti ha confermato l'obiettivo di contenere il disavanzo pubblico sotto il 3% entro il 2026. Il capitolo pensioni era quello più atteso: il ministro ha negato che la Legge di Bilancio peggiori la Legge Fornero, ma ha ammesso che, sulle pensioni dei medici e degli infermieri, c'è problema sul ricalcolo delle pensioni. Probabile quindi un intervento, con un unico maxiemendamento della maggioranza, che apporterà cambiamenti al testo approvato in Consiglio dei Ministri.

Secondo il cronoprogramma del governo dopo l'esame in Commissione Bilancio i primi di dicembre la Finanziaria avrà il via libera a Palazzo Madama, quindi toccherà alla Camera.

Le opposizioni annunciano battaglia. Prima in commissione, poi in aula. Un altro fronte aperto è quello tra governo e sindacati, Cgil e Uil sono sul piede di guerra con lo sciopero generale indetto per venerdì prossimo, contestato dalla Commissione di garanzia e a rischio precettazione nel settore dei trasporti.

Nel servizio Paolo Barelli, Forza Italia e Chiara Appendino, Movimento Cinquestelle.

