MANOVRA DA 55 MILIARDI DI EURO Ministro Gualtieri sul decreto Rilancio: "Serve a far ripartire l'economia" Attese le decisioni sulla seconda parte della Fase 2 che dovrebbe iniziare il 18 maggio: intanto i positivi calano di oltre 2.000 unità

Le misure contenute nel decreto Rilancio servono a far ripartire l'economia italiana. A ribadirlo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il reddito di emergenza sarà erogato dall’Inps in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande dovranno essere presentate entro giugno; tasse tagliate per 4 miliardi, la principale misura di riduzione fiscale è lo stop alla rata Irap. 4 miliardi anche per il turismo, uno dei settori più colpiti, e uno per la cultura “Italiani tra il preoccupato e l'arrabbiato”, è il primo commento di Matteo Salvini, Lega, che attacca la ministra Bellanova: “Ha pianto per i problemi dei poveri immigrati da regolarizzare – ha detto – ci si sarebbe aspettati impegno e sofferenza per gli italiani in difficoltà”. “Non basta elencare i soldi che si investiranno – aggiunge Antonio Tajani, Forza Italia – Devono arrivare rapidamente o siamo solo alle chiacchiere”. E mentre si attende un nuovo provvedimento del governo per la seconda parte della Fase 2 che dovrebbe iniziare lunedì 18 maggio, quando riaprirà la quasi totalità delle attività, i dati sui contagi oggi ci dicono che i positivi calano di oltre 2.000 unità, e i guariti da ieri sono quasi 3.000 in più. Risalgono i morti, 262 in 24 ore, mentre i casi totali per la prima volta aumentano di meno di mille.

Nel video gli interventi di Roberto Gualtieri ministro dell'Economia

