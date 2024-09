Ministro Sangiuliano in lacrime in tv: "Non sono ricattabile, chiedo scusa a mia moglie e Meloni"

Gennaro Sangiuliano si presenta in tv davanti agli italiani per chiedere scusa e per annunciare la sua intenzione di andare avanti. Una lunga intervista al Tg1 che scatena le Opposizioni.

"Sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che Meloni me lo chiede", ma "l'ho rassicurata anche con prove documentali che è tutta una vicenda di gossip", e la premier "mi ha detto di andare avanti. Mi ha detto: dì sempre la verità". Anche perché, ribadisce, "non sono ricattabile". Poi conferma ancora una volta la sua versione dei fatti: nessuna divulgazione dei documenti riservati del G7 Cultura e nessun euro pubblico è stato speso per pagare le trasferte con Maria Rosaria Boccia. "Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico"

La 'consulente fantasma' ha pubblicato sul suo profilo Instagram nuove mail, un audio e un messaggio esplicito al ministro. Da Meloni un chiaro monito ai suoi nell'esecutivo di Fdi: 'Stiamo facendo la storia, non possiamo permetterci errori o passi falsi, perché nulla ci verrà perdonato.