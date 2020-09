Ministro Speranza, appello ai giovani: "Che ci aiutino con il rispetto delle norme sul distanziamento e le protezioni individuali"

Resteranno chiusi stadi e discoteche. Rimangono in vigore le norme sulle mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e all'aperto dove non si può mantenere il distanziamento, sul divieto di assembramento e il limite di capienza all'80% per i trasporti pubblici. Allo studio anche un piano per ridurre l'uso del contante, possibile veicolo di contagio.

Poche le novità nel nuovo Dpcm sulla fase 3, firmato ieri sera dal premier italiano Giuseppe Conte, e che ricalca in sostanza le indicazioni contenute nel decreto del 7 agosto. Tra queste, la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali con l'autocertificazione, per chi proviene da Paesi finora 'off limits', che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha "una stabile relazione affettiva". L'autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna è obbligo di tampone. Chi invece arriva da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena.

Dal Ministro della Salute Roberto Speranza l'invito a non abbassare la guardia e un appello soprattutto ai giovani: “"Il rischio che possano trasmettere il virus ai loro genitori e nonni c'è ed esiste. Che ci aiutino, dunque – esorta - con il rispetto delle norme sul distanziamento e le protezioni individuali”.