DPCM Ministro Speranza, appello ai giovani: "Che ci aiutino con il rispetto delle norme sul distanziamento e le protezioni individuali" Prorogate in Italia le misure anti-covid fino al 7 ottobre. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo Decreto

Ministro Speranza, appello ai giovani: "Che ci aiutino con il rispetto delle norme sul distanziamento e le protezioni individuali".

Resteranno chiusi stadi e discoteche. Rimangono in vigore le norme sulle mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e all'aperto dove non si può mantenere il distanziamento, sul divieto di assembramento e il limite di capienza all'80% per i trasporti pubblici. Allo studio anche un piano per ridurre l'uso del contante, possibile veicolo di contagio. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Poche le novità nel nuovo Dpcm sulla fase 3, firmato ieri sera dal premier italiano Giuseppe Conte, e che ricalca in sostanza le indicazioni contenute nel decreto del 7 agosto. Tra queste, la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali con l'autocertificazione, per chi proviene da Paesi finora 'off limits', che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha "una stabile relazione affettiva". L'autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna è obbligo di tampone. Chi invece arriva da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena.

Dal Ministro della Salute Roberto Speranza l'invito a non abbassare la guardia e un appello soprattutto ai giovani: “"Il rischio che possano trasmettere il virus ai loro genitori e nonni c'è ed esiste. Che ci aiutino, dunque – esorta - con il rispetto delle norme sul distanziamento e le protezioni individuali”.



I più letti della settimana: