COVID Ministro Speranza: proroga al 15 giugno per mascherine al chiuso

Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia entro oggi la firma dell'ordinanza che prevede la proroga "fino al 15 giugno" in alcuni ambiti dell'uso delle mascherine al chiuso. I luoghi in cui rimarrà l'obbligo: trasporti a lunga percorrenza e locale, ospedali e presidi sanitari, rsa, tutti gli eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento e musica. In altri luoghi di lavoro "senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata", afferma il sottosegretario Andrea Costa. 69.204 positivi, 131 vittime nelle ultime 24 ore, entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri - 87.940 e 186.



Un nuovo balzo di contagi di coronavirus in Emilia-Romagna dove i nuovi casi oggi superano appena quota 6mila, rilevati su oltre 24.600 tamponi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Sono invece sostanzialmente stabili i ricoveri: 36 pazienti nelle terapie intensive (uno in meno da ieri) e 1.352 negli altri reparti Covid (+8). Si contano oggi altri 19 decessi di persone con età compresa tra 60 e 96 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono complessivamente 59.542 (+3.309), di cui quasi il 98% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.

