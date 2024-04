RAVENNA Minorenne abusata in pineta a Milano Marittima: tre condanne L'episodio ad agosto 2021, la vittima una ragazza di 14 anni

Tre giovani bolognesi sono stati condannati ieri dal Gup del Tribunale di Ravenna per violenza sessuale nei confronti di una 14enne attirata nella notte fra il 7 e l'8 agosto 2021 in pineta a Milano Marittima, sul litorale ravennate. In particolare due 22enni sono stati condannati a 4 anni e un 20enne a 2 anni e 6 mesi (con sospensione condizionale della pena).

Il giudice Andrea Galanti - come riportato dai due quotidiani locali - li ha condannati anche a pagare una provvisionale complessiva di 15 mila euro ai genitori della ragazza (avvocata Cristina Magnani). I primi due dovevano rispondere di violenza sessuale di gruppo aggravata dall'avere abusato delle condizioni della giovane, che aveva bevuto. Il terzo di molestie.

La posizione di un quarto accusato all'epoca minorenne, è al vaglio del Tribunale dei Minori di Bologna. Era stata la 14enne, al ritorno a scuola nell'autunno di quello stesso anno, a confidarsi su quanto accaduto: uno dei tre era riuscito a darle un appuntamento in pineta al quale si erano presentati tutti gli altri. Le indagini della squadra Mobile della polizia ravennate coordinate dalla Pm Angela Scorza, avevano infine consentito di giungere al nome dei sospettati.

