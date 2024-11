IEG Mir, innovazione e tecnologie integrate in scena a Rimini A marzo la fiera dell'audiovisivo e intrattenimento live

Dal 23 al 25 marzo 2025, il quartiere fieristico di Rimini ospiterà MIR - Multimedia Integration Expo, appuntamento dedicato all'innovazione tecnologica per i professionisti dei settori audiovisivo con soluzioni per gli ambiti corporate, education e retail. L'evento, organizzato da Italian exhibition group (Ieg), si presenta con un format arricchito ed esteso su quattro padiglioni. L'edizione 2025 punta a offrire una panoramica completa sulle tecnologie più avanzate nei settori audio, video, luci e broadcast. Tra le novità, un'area speciale sarà riservata alla Live Production, con workshop e dimostrazioni dal vivo curate da esperti del settore. Un'altra sezione sarà dedicata sui system integrator con soluzioni per ottimizzare l'esperienza audiovisiva in contesti professionali come aziende, hotel, musei, negozi, istituti scolastici.

Il format interattivo rimane uno dei punti chiave di MIR. L'area 'Live You Play', distribuita su tre padiglioni, permetterà ai visitatori di testare direttamente le tecnologie in un contesto realistico. Novità assoluta per il 2025 sarà il 'Sound Stage Outdoor', uno spazio esterno dove sarà possibile valutare le prestazioni di impianti audio senza i limiti acustici dei padiglioni interni. Confermato anche per questa edizione lo spazio MIR Club dedicato alla club culture, offrendo un programma di eventi, dimostrazioni e incontri con i protagonisti del DJing.





