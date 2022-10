PARCO DIVERTIMENTO Mirabilandia fa il pieno di visitatori e fino al 6 novembre vanno in scena horror e magia Maggiori presenze rispetto al 2019. "C'è voglia di tornare a vivere"

E' la rivincita sul Covid, con ricadute positive su tutto il comparto turistico, grazie a forti sinergie con il territorio. Mirabilandia chiude la stagione con trend in crescita rispetto al 2019, l’ultima prima della pandemia. Risultato al di sopra delle più rosee aspettative e che fa dimenticare i momenti più bui. Il parco è stato messo a dura prova da lockdown e restrizioni ma ha rialzato orgogliosamente la testa. Dopo un'estate di successo, parte alla grande anche l'appuntamento con Halloween. Inaugurato 12 anni fa, si rivelò una strategia vincente, in grado di allungare la stagione, con giornate da tutto esaurito.

“Fu un cambio epocale anche per noi che arrivavamo da quasi vent'anni di storia chiudendo i battenti a settembre. Halloween fu una grande opportunità” – commenta il direttore generale Riccardo Capo. “Chiaramente quest'anno c'era l'incognita della riapertura di una stagione completa dopo due anni molto difficili, e la risposta è stata al di sopra delle previsioni, perché da quello che abbiamo visto, le persone hanno voglia di stare insieme, all'aria aperta e di tornare a socializzare”.

I visitatori possono aver cambiato i loro atteggiamenti, "perché la paura comunque rimane dentro", ma c'è voglia più che mai di tornare a vivere: “Il 2020 e 2021 sono stati due anni difficili dal punto di vista di gestione della pandemia” – spiega la direttrice marketing Sabrina Mangia - “ma quello che abbiamo notato è che ogni volta che il Governo ci dava la possibilità di aprire c'era voglia di tornare a divertirsi”.

Ma qual è la formula vincente? Lo rivela Massimo Clemente di FanParks, a Mirabilandia per la prima volta: “Un parco divertimenti deve divertire, sorprendere, far viaggiare all'interno delle varie proposte. Ma anche una scenografia fatta bene può fare da richiamo”. Alle note attrazioni si affiancano, per i più coraggiosi, horror zone, spettacoli a tema, e tunnel da brividi.

Attesissimo lo show dell'1 e 2 novembre ideato in esclusiva dal mago illusionista Antonio Casanova. E quest’anno il divertimento si prende un week end in più: il parco rimarrà aperto anche il 5 e 6 novembre, in barba al caro bollette, che vede l'energia elettrica tra le principali voci di spesa. "Siamo abituati a fare dei test" - commenta Sabrina Mangia - "se sarà vincente ripeteremo l'esperienza anche l'anno prossimo".

