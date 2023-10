RAVENNA Mirabilandia saluta l'estate con visitatori in aumento e inaugura l'horror zone più grande d'Italia

È stata una stagione complicata, segnata da momenti imprevedibili, come l'alluvione. Ma se la riviera ha sofferto, l'estate di Mirabilandia va in archivio con il segno più. Per il parco più grande d'Italia, che dà lavoro ad oltre mille persone, è un risultato che premia i milioni investiti in strutture ed intrattenimento e la passione di chi si dedica all'industria del divertimento. “Pensiamo di chiudere con un aumento di visitatori che si attesta tra il +6/+7%, quindi in crescita sul 2022, in controtendenza con una riviera che è stata molto in difficoltà”- afferma il Direttore Generale del parco Riccardo Capo. Anche quest'anno si punta su Halloween, idea nata nel 2010 e che si è rivelata un'intuizione vincente.

“Abbiamo fatto investimenti davvero importanti”, dice Capo. Inaugurata infatti Suburbia, l'area horror più grande d'Italia. Oltre cento attori, 22 spettacoli a tema, scenografie e travestimenti degni di un film: quello con Halloween è un appuntamento che le famiglie segnano sul calendario. Apertura tutti i weekend, poi lunedì 30 ottobre e – fino a mezzanotte – il 31. Mirabilandia aprirà le porte ai visitatori anche l'uno e il 2 novembre, con weekend supplementare il 4 e il 5.

E a chi domanda se il parco regalerà emozioni anche a dicembre, il Direttore risponde così: “Aspettiamo che il territorio faccia rete e punti molto sul Natale. Mirabilandia c'è. Parliamo però di periodi stagionali in cui il turista non è avvezzo alla riviera romagnola. Quindi per farla amare anche in quei momenti bisogna fare un prodotto veramente importante”.

