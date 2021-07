Miramare: arrestato 43enne per spaccio, nascondeva hashish nelle scarpe

Ieri sera, a Miramare, un 43enne italiano è stato arrestato dalla Polizia Locale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Le indagini si sono concentrate nel tratto di spiaggia all’altezza del bagno 129 di Miramare, dove risultava esserci un sospettoso via vai di persone, sia italiani che di origini straniere. L'uomo si spostava continuamente avanti e indietro dalla spiaggia all’albergo: ogni volta incontrava persone diverse, consegnando loro la droga che nascondeva nelle scarpe. Il 43enne, perquisito dalle Forze dell'Ordine, nascondeva nella scarpa sinistra 2 dosi di hashish e nella camera d'albergo 8 dosi della stessa sostanza stupefacente, tutte di circa 2 grammi ciascuna. Il Giudice del Tribunale di Rimini ha confermato la misura detentiva, che è in attesa della sentenza definitiva prevista per domani mattina.

Nella stessa serata sono stati allontanate quattro batterie di pallinari, con quattro sanzioni da 1000 euro ciascuna.